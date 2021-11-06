Eskişehirspor: 2-0
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Spor
STAT: Tarsus Şehir StadyumuHAKEMLER: Lütfullah Aslan, Çağlar Demirkıran, Emre DoğuTARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz- Cengiz (Dk.66 Okan), Nurullah, Yasin (Dk.84 Abdussamed), Batuhan (Dk.75 Yılmaz), Artun (Dk.75 Ferhat), Alperen, Azad, Sefa, Furkan, Sinan (Dk.
STAT: Tarsus Şehir Stadyumu
HAKEMLER: Lütfullah Aslan, Çağlar Demirkıran, Emre Doğu
TARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz- Cengiz (Dk.66 Okan), Nurullah, Yasin (Dk.84 Abdussamed), Batuhan (Dk.75 Yılmaz), Artun (Dk.75 Ferhat), Alperen, Azad, Sefa, Furkan, Sinan (Dk.84 Hüseyin)
ESKİŞEHİRSPOR : Cengiz- Hasan, Onur, Tolga (Dk.62 Atilla), Berkay (Dk.83 Melih), Utku, Arda, Eray (Dk.83 Emre), Buğra (Dk.77 Onurhan), Eren (Dk.62 Ayhan), Bartu
SARI KARTLAR: Batuhan (Tarsus İdman Yurdu) Tolga, Atilla ( Eskişehirspor )
GOLLER: Dk.49 Batuhan, Dk.58 Sinan (Tarsus İdman Yurdu)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup mücadelesinde Tarsus İdman Yurdu, sahasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 2-0 yendi- Tarsus