Eskişehirspor, 1922 Konyaspor maçına hazırlanıyor - Haberler
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Eskişehirspor, 1922 Konyaspor maçına hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Eskişehirspor, 1922 Konyaspor maçına hazırlanıyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, pazar günü evinde karşılaşacağı 1922 Konyaspor maçına hazırlanıyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, pazar günü evinde karşılaşacağı 1922 Konyaspor maçına hazırlanıyor.

Eskişehirspor, TFF 2. Lig'in 28. haftasında 1922 Konyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma kapsamında Eskişehirsporlu oyuncular, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör Suat Kaya yönetiminde çalışmaları sürdürüyor. Dün gerçekleştirilen antrenmanda Bucaspor maçında görev alan oyuncular rejenerasyon çalışmaları yaparken, diğer sporcular ise pas ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Hazırlıkların bugün öğle saatlerinde yapılacak olan antrenmanla devam edeceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor, 1922 Konyaspor maçına hazırlanıyor

Eskişehirspor, 1922 Konyaspor maçına hazırlanıyor

Eskişehirspor, 1922 Konyaspor maçına hazırlanıyor

Eskişehirspor, 1922 Konyaspor maçına hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Konyaspor, Pazar, Spor, Haberler

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