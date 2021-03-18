Eskişehirspor, 18 Mart'ı unutmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eskişehirspor, 18 Mart'ı unutmadı

18.03.2021 18:30 | Son Güncelleme: 18.03.2021 18:47
Eskişehirspor, 18 Mart'ı unutmadı

TFF 1'inci Lig takımlarından Eskişehirspor'da futbolcular ve teknik ekip Adana Demirspor maçı öncesi yaptığı antrenmanda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tesislerde Türk bayrağı açtı.

TFF 1'inci Lig takımlarından Eskişehirspor'da futbolcular ve teknik ekip Adana Demirspor maçı öncesi yaptığı antrenmanda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tesislerde Türk bayrağı açtı.

Eskişehirspor TFF 1. Lig'in 27'nci haftasında evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Cumartesi oynanacak karşılaşma öncesinde hazırlıklara tüm hızıyla devam eden siyah-kırmızılı ekip, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nü unutmadı. Bugün yapılan antrenman öncesinde futbolcular ve teknik ekip Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü dolayısıyla tesislerde Türk bayrağı açtı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular teknik ısınmanın ardından koordinasyon, dar alanda pas ve taktik çalışmaları yaptı. Antrenman çift kale maç ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor, 18 Mart'ı unutmadı
Eskişehirspor, 18 Mart'ı unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Ersun Yanal Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehirspor, 18 Mart'ı unutmadı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 18:48:40. #1.16#
title