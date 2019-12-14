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Eskişehirspor: 1 - 0

STAT: Necmi KadıoğluHAKEMLER: Yasin Kol, Muhammet Yumak, Anıl UstaİSTANBULSPOR: Alperen - Oğuzhan, Etoga, Ali Aytemur, Duhan Aksu, Onur Ergün, Muhammet Enes (Dk. 80 Zafer), Eslem (Dk. 88 Mehmet), Cajic, Ali Dere (Dk.

14.12.2019 19:09 | Son Güncelleme: 14.12.2019 19:09
Eskişehirspor: 1 - 0

STAT: Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Yasin Kol, , Anıl Usta

İSTANBULSPOR: Alperen - Oğuzhan, Etoga, Ali Aytemur, Duhan , Onur Ergün, Muhammet Enes (Dk. 80 Zafer), Eslem (Dk. 88 Mehmet), Cajic, (Dk. 68 Oğuzhan), PapaESKİŞEHİRSPOR: Ekrem - Hakan, Mevlüt, Erdal, Ferhat, Mehmet Özcan (Dk. 84 İbrahim), Sissokko, Furgan (Dk. 46 Kıvanç), Issah, Sekidika, Emre (Dk. 68 Alperen)GOL: Dk. 67 Ali Dere (İstanbulspor)SARI KARTLAR: Ali Dere (İstanbulspor) - Sekidika, Kıvanç, Alperen, Mevlüt (Eskişehirspor)

KIRMIZI KART: Eslem Öztürk (Maçın ardından) (İstanbulspor)

TFF 1'inci Lig'in 15'inci haftasında İstanbulspor sahasında Eskişehirspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, 67'nci dakikada Ali Dere'nin attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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