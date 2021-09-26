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Eskişehirliler güneşli havanın tadını parklarda çıkardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Eskişehirliler güneşli havanın tadını parklarda çıkardı

Eskişehir'de güneşli havanın etkisiyle kendilerini dışarı atan vatandaşlar, Porsuk Çayı kıyılarında ve parklarda zaman geçirdi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de güneşli havanın etkisiyle kendilerini dışarı atan vatandaşlar, Porsuk Çayı kıyılarında ve parklarda zaman geçirdi.

Kentte son günlerde düşük seyreden hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte vatandaşlar soluğu park, bahçe ve su kenarlarında aldı. Güneşin de etkisiyle özellikle Kanlıkavak Parkı güzel havanın tadını çıkarmak isteyenlerle doldu. Kamp sandalyelerini alıp gelen bazı vatandaşlar, çimlerin üzerinde oturarak zaman geçirirken, bazıları ise çocuklarıyla birlikte çeşitli aktiviteler yaptı. - ESKİŞEHİR

Eskişehirliler güneşli havanın tadını parklarda çıkardı

Eskişehirliler güneşli havanın tadını parklarda çıkardı

Eskişehirliler güneşli havanın tadını parklarda çıkardı

Eskişehirliler güneşli havanın tadını parklarda çıkardı

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