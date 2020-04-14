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Eskişehirliler, evde kalmadı

Eskişehirliler, evde kalmadıESKİŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına rağmen sokaklar, kalabalıklığıyla dikkat çekti.

14.04.2020 18:18 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:25
Eskişehirliler, evde kalmadı

Eskişehirliler, evde kalmadı

ESKİŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına rağmen sokaklar, kalabalıklığıyla dikkat çekti. 'Covid-19' testi pozitif olan 520 kişinin yaşadığı şehirde özellikle banka önlerinde kuyruklar görüldü. Trafiğe kapalı sokaklarda tek tek kimlik ve ateş kontrolü yapılarak, geçişlere izin veriliyor.

Eskişehir Valiliği, yaklaşık 875 bin nüfusa sahip kentte yaya trafiğine açık olan cadde ve sokakları, kalabalığa karşı demir bariyerlerle kontrol altına aldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında süren uygulama kapsamında İki Eylül, İsmet İnönü-1 ve Hamamyolu gibi caddelerde polis ekipleri, tek tek kimlik kontrolü yaparken, sağlık ekiplerince de gelenlerin ateş ölçümleri yapılıyor.

POLİSTEN ANONSLA UYARI

Tedbirlere rağmen kentin trafiğe kapalı olan caddelerinde kalabalık gözlenirken, polis ekiplerince sürekli yapılan anonslarda, 'Banka, PTT, market gibi benzeri yerlerde bekleyen değerli Eskişehirliler, salgın nedeniyle sıra beklerken güvenli mesafe kuralına uymanız kendiniz ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Salgın nedeniyle çocuklarınızı market, pazar ve halkın yoğun olduğu yerlere götürmeyin. Çocuklarınızla birlikte toplu taşıma araçlarını kullanmayın. Bu kural çocuğunuzun sağlığı için hayati derecede önemli olmakla birlikte cezai yaptırımları da bulunmaktadır' denildi.

Hava sıcaklığının yükseldiği kentte tüm uyarılara rağmen özellikle banka önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, sosyal mesafe kuralına da uyulmadığı gözlendi. Devriye gezen polis ekipleri, kuyrukta bekleyenleri sık sık uyarıp, mesafeye dikkat etmelerini istedi.

VAKA SAYISI ARTIYOR

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Eskişehir'de geçen hafta 400 olan pozitif vaka sayısı 520'ye, can kaybı ise 8'den 15'e yükseldi. Buna rağmen halkın sokağa çıkarak, bugün de kalabalık oluşturduğu gözlendi. 30 Mart ile 9 Nisan arasında yapılan çalışmalarda, sosyal mesafe kuralının yanı sıra iş yeri kapatma yasağı ile market ve halk pazarları denetlendi. 'Kabahatler Kanunu' ve 'Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı davrandığı belirlenen Odunpazarı ilçesinde 225, Tepebaşı'nda 171 kişi olmak üzere toplam 396 kişiye 255 bin 332 liralık idari para cezası uygulandı. Hafta sonu 2 günlük sokağa çıkma yasağını ihlal eden 184 kişiye ise toplam 469 bin 280 liralık idari para cezası kesildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışların yasak olduğu kentte son 10 günde, 1451 araç geri çevrilirken, 616 araç için de çıkış izni verilmedi.

Eskişehirliler, evde kalmadı

Kaynak: DHA

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