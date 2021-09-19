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Eskişehirliler çeşitli etkinliklerle "Sporla Buluşuyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Eskişehirliler çeşitli etkinliklerle

Tepebaşı Belediyesi'nin 20. Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla "Sürdürülebilir Ulaşım; Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" teması ile düzenlediği etkinlikler, "Sporla Buluşuyoruz" ile devam etti.

Tepebaşı Belediyesi'nin 20. Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla "Sürdürülebilir Ulaşım; Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" teması ile düzenlediği etkinlikler, "Sporla Buluşuyoruz" ile devam etti.

Avrupa Hareketlilik Haftası her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanıyor ve etkinliklere katılım Türkiye'de de her geçen yıl artıyor. Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerinin genel amacı toplu taşımanın, yürüme ve bisiklete binme ile diğer sürdürülebilir hareketlilik biçimlerinin desteklenmesi olarak dikkat çekiyor. Yürümek ve bisiklete binmenin yaygınlaşması ile kentlerin geleceği bakımından CO2 emisyonu olmayan, güvenilir, sosyal ve ekonomik ulaşımın yaygınlaşması hedefleniyor.

Tepebaşı Belediyesi, 2002 yılından bu yana çeşitli etkinliklerle kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla, haftanın anlamına uygun etkinlikler gerçekleştirmeyi sürdürüyor. "Sürdürülebilir Ulaşım; Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" teması ile düzenlenen etkinlikler kapsamında çeşitli spor etkinlikleri düzenlendi. Özdilek AVM yanındaki koruluk alanda düzenlenen Sporla Buluşuyoruz, yoga etkinliği ile başladı. Ardından Eskişehir Dağcılık İhtisas Kulübü tarafından gerçekleştirilen Slackline denge oyunları ile katılımcılar keyifli anlar yaşadı. Sonrasında ise Eskişehir Tarihi Savaş Sanatları Derneği'nin tarihi savaş sanatları gösterisinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Etkinlikler canlı müzik ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Eskişehirliler çeşitli etkinliklerle Sporla Buluşuyor

Eskişehirliler çeşitli etkinliklerle Sporla Buluşuyor

Eskişehirliler çeşitli etkinliklerle Sporla Buluşuyor

Eskişehirliler çeşitli etkinliklerle Sporla Buluşuyor

Eskişehirliler çeşitli etkinliklerle Sporla Buluşuyor

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