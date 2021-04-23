Eskişehirliler balkon ve pencerelerini bayraklarla donattı
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Eskişehirliler balkon ve pencerelerini bayraklarla donattı

Eskişehirliler balkon ve pencerelerini bayraklarla donattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yılında sokağa çıkamayan Eskişehirliler, bayram sevincini pencerelerde ve balkonlarda yansıttı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yılında sokağa çıkamayan Eskişehirliler, bayram sevincini pencerelerde ve balkonlarda yansıttı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde olan Eskişehirliler, bayramın coşkusunu pencerelere ve balkonlara çıkarak yaşadı. Kent genelinde evler, Türk bayrakları ile donatıldı. Şehir genelinde kutlamalar konvoylarla devam ederken vatandaşlar balkonlardan bayraklarla eşlik etti. - ESKİŞEHİR

Eskişehirliler balkon ve pencerelerini bayraklarla donattı
Eskişehirliler balkon ve pencerelerini bayraklarla donattı
Eskişehirliler balkon ve pencerelerini bayraklarla donattı
Eskişehirliler balkon ve pencerelerini bayraklarla donattı
Eskişehirliler balkon ve pencerelerini bayraklarla donattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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