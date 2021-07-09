Eskişehirli yüzücüler Roma'da yarı finale çıktı

Eskişehirli genç yüzücüler Sudem Denizli ve Göksu Doğan, İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Eskişehirli genç yüzücüler Sudem Denizli ve Göksu Doğan, İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

16 yaşlarındaki Eskişehirli genç yüzücüler Sudem Denizli ve Göksu Doğan'ın antrenörü Aybars Sawiş, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, İtalya'nın Roma kentinde 6-11 Temmuz 2021 tarihlerinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstü kulvarında Göksu Doğan'ın 29.63 saniye, Sudem Denizli'nin ise 30.22 saniyelik derecesi ile yarı finale çıktığı bilgisini takipçileriyle paylaştı.

Sporcuların kulübü olan Enka Spor Kulübü ise sosyal medya hesabından, başarıyla alakalı bilgi paylaşırken, yüzücüler Sudem Denizli, Göksu Doğan ve antrenör Aybars Sawiş'e yarı finalde başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı