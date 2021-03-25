Eskişehirli yüzücüler rekora doymuyor
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Eskişehirli yüzücüler rekora doymuyor

25.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:09
Eskişehirli yüzücüler rekora doymuyor

Geçtiğimiz günlerde Göksu Doğan'ın kırdığı Türkiye rekorunun ardından, bir başka Eskişehirli yüzücü olan Sudem Denizli'den de yeni bir rekor geldi.

Geçtiğimiz günlerde Göksu Doğan'ın kırdığı Türkiye rekorunun ardından, bir başka Eskişehirli yüzücü olan Sudem Denizli'den de yeni bir rekor geldi.

Daha önceden 25 Türkiye rekoru bulunan 16 yaşındaki genç yüzücü Sudem Denizli, dün İstanbul'da düzenlenen Türkiye Açık Yaş Kısa Kulvar Milli Takım Seçmesi'nde 200 metre sırtüstü kulvarında 02: 09: 73 derecesiyle 15-16 yaş kategorisinde yeni bir Türkiye rekorunu elde etti.

Seçmelerdeki başarısı hakkında konuşan Denizli, hedeflerinden bahsetti. Başarılı yüzücü Sudem Denizli, "Geçtiğimiz yarıştan sonra güzel bir Erzurum kampı geçirdim fakat sonlarda geçirdiğim hastalık yüzünden yapabileceğimin altında performans gösterdiğimi düşünüyorum. Yine de 02.09.73'lük derecemle kısa kulvar 15-16 yaş yeni Türkiye rekorunu kırdım. Önümde bir Antalya kampı ve Ukrayna'da bir yarışım var. Ama hedef yarışlarım nisan, mayıs ve haziran ayındaki yarışlar. Umarım güzel bir kamp geçirip Olimpiyat A barajını geçeceğim "diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Eskişehirli yüzücüler rekora doymuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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