Eskişehirli yüzücü Göksu Doğan 12 yıldır kırılamayan rekoru kırdı
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Eskişehirli yüzücü Göksu Doğan 12 yıldır kırılamayan rekoru kırdı

24.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:06
Eskişehirli yüzücü Göksu Doğan 12 yıldır kırılamayan rekoru kırdı

16 yaşındaki Eskişehirli yüzücü Göksu Doğan, 12 yıldır kırılamayan 50 metre sırtüstü kulvarında 00: 27: 82 sürelik derecesi ile yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

16 yaşındaki Eskişehirli yüzücü Göksu Doğan, 12 yıldır kırılamayan 50 metre sırtüstü kulvarında 00: 27: 82 sürelik derecesi ile yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

5 yaşında başladığı yüzme sporunu 11 yıldır devam ettiren Göksu Doğan, dün İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Açık Yaş Kısa Kulvar Milli Takım Seçmesi'nde 50 metre sırtüstü kısa kulvar 15-16/17-18 yaş bayanlar kategorisinde 00: 27: 82'lik deresi ile 12 yıldır kırılamayan Türkiye rekorunu kırdı. Rekorunun sevincini ailesi ve antrenörü Aybars Sawiş ile paylaşan Doğan başarısı hakkında konuştu. Uzun zamandır sıkı bir şekilde hazırlandığını dile getiren genç yüzücü, bu başarısında ailesinin ve hocasının daima arkasında olup ona güvendiğini ifade ederek, başarısını onlara borcu olduğunu belirtti.

6 Türkiye rekoruna sahip olduğunu aktaran Göksu Doğan, "Yüzmeye 5 yaşında başladım. 11 yıllık yüzme kariyerimin 10 yılı Aybars Sawiş ile geçti ve şu anda da aynı şekilde devam ediyor. Başarımın en büyük destekçisi ailem ve antrenörüm. 13 yaşımdan beri Türkiye yüzme milli takımında aktif olarak milli sporcuyum, 6 tane Türkiye Rekoru sahibiyim ve gittiğim yurtdışı yarışlarından birçok madalya elde ettim. Geçtiğimiz ay Avrupa ve Dünya Gençler şampiyonalarına gitmeye hak kazandım. Birkaç gün önce kendi en iyi derecemi gerçekleştirdim. Şu anda Olimpiyat B kotası almama 61 salisem var. Öncelikle bu hedefimi gerçekleştirmek istiyorum ve ardından 2024 Olimpiyatlarında A kotası almak için çalışmalarıma devam edeceğim. Eskişehir'de havuz problemleri yaşadığımız için çalışmalarıma bir süreliğine Bursa'da devam ettim, şuanda da çeşitli kamp merkezlerinde kamplar yaparak çalışma tempomu devam ettiriyorum. Umuyorum ki bir an önce kendi Eskişehir'deki havuzumuz açılır ve antrenmanlarımıza durmaksızın devam edebiliriz" diye konuştu.

(Bahadır Turgut/İHA)

Eskişehirli yüzücü Göksu Doğan 12 yıldır kırılamayan rekoru kırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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