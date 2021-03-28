Eskişehirli üreticiler uluslararası pazarda
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Eskişehirli üreticiler uluslararası pazarda

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Eskişehirli üreticiler uluslararası pazarda

Eskişehirli raylı sistemler sektörü, İspanya, Fransa ve Almanya'daki üreticilerle bir araya geldi.

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Eskişehirli raylı sistemler sektörü, İspanya, Fransa ve Almanya'daki üreticilerle bir araya geldi. 50'ye yakın ikili iş görüşmesi yapan Eskişehirli sanayiciler yeni iş birlikleri oluşturma noktasında önemli bağlantılar oluşturdu.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) koordinatörlüğünde sürdürülen ve Avrupa Birliği tarafından TEBD programı altında finanse edilen "KOBİ'ler için Uluslararası İş Ağlarının Geliştirilmesi" projesi kapsamında online olarak gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleri etkinliği tamamlandı.

Eskişehir Sanayi Odası'nın proje ortakları arasında İspanya Barselona Ticaret Odası ve Fransa Auvergne-Rhöne-Alpes Ticaret Odası'nın olduğunu açıklayan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Oda olarak üyesi olduğumuz, Avrupa Demiryolu Kümeleri Girişimi'nin de destek verdiği organizasyonda firmalarımız Fransa, Almanya ve İspanya'da faaliyet gösteren kuruluşlarla bir araya geldiler. Raylı sistemler sektöründe çalışan üretici firmalarımızın yeni iş bağlantıları edinmeleri, ihracat imkanlarının artırılması ve uluslararası iş ağlarına dahil olmaları amacıyla düzenlenen etkinlikte 50'ye yakın ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi" dedi.

Her aşamada tam destek

Projenin pandemi nedeniyle online olarak hayata geçirildiğini de ifade eden Kesikbaş, "Proje faaliyetleri kapsamında havacılık, raylı sistemler ve otomotiv yan sanayi sektörlerinde yeni iş görüşmeleri programlarına devam edeceğiz. Eskişehir Sanayi Odası üyelerimize tamamen ücretsiz olan etkinliklerde kayıt desteği, her aşamada İngilizce dil desteği, dış ticaret istihbaratı desteği, pazar yeri ve tanıtım desteği gibi hizmetler de sunuldu. Hedefimiz Eskişehir sanayisinin uluslararası sektörel platformlarda tanıtılması, bu yolla hem yeni yatırım imkanlarının hem de ihracat kapasitesinin artırılması" açıklamasında bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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