Eskişehirli sanatseverler 2020'ye Opera ve Balesi günleri ile merhaba diyor

25.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:52

10. Eskişehir Opera ve Bale Günleri kapsamında, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün 2019-2020 sezonunda seyirci ile buluşturduğu opera ve bale eserleri 4-13 Ocak tarihleri arasında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 1200 kişi seyirci kapasiteli Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi salonunda sahnelenecek.

10. Eskişehir Opera ve Bale Günleri'nin açılışı, 4 Ocak Cumartesi akşamı, Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği Madama Butterfly opera gösterimi ile başlayacak. Ünlü besteci Giacomo Puccini'nin Uzak Doğu ezgileriyle süslediği Madama Butterfly operasının biletleri 27 Aralık'ta internet üzerinden ve bilet gişelerinden satışa çıkacak.

Opera ve Bale Günleri'nin ikinci gösteriminde Haldun Dormen'in yazdığı Hisseli Harikalar Kumpanyası Eskişehirli sanatseverler ile buluşacak. 7 Ocak Salı saat 20.00'de Samsun Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği müzikal Anadolu'da turne yapan bir çadır tiyatrosunda köy ağasının assoliste aşık olmasıyla gelişen olayları konu alıyor. Müzikalin biletleri 30 Aralık tarihinde satışa çıkacak.

10 Ocak Cuma günü sahne alacak İzmir Devlet Opera ve Balesi ise Fındıkkıran balesi ile Eskişehirlilere unutulmaz bir akşam yaşatacak. Şef İbrahim Yazıcı yönetiminde sahnelenecek bale gösterimi yılbaşı partisinde 11 yaşındaki kız çocuğuna hediye edilen 'Fındıkkıran' adlı bebeğin prense dönüşmesini anlatıyor. Bale gösteriminin biletleri 3 Ocak tarihinde satışa başlayacak.

Opera ve Bale Günleri'nin son gösteriminde ise 25 ülkede ve 16 ayrı dilde sahnelenen Ken Ludwig'in ödüllü komedi müzikali 'Bir Tenor Aranıyor' Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. Etkinliğin biletleri 6 Ocak tarihi itibariyle internet ve bilet gişelerinden temin edilebilecek.

Kaynak: Bültenler