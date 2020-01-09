Eskişehirli sanatçı Cüneyt Arkın şehitlere rahmet diledi.
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Eskişehirli sanatçı Cüneyt Arkın şehitlere rahmet diledi.

Eskişehirli ünlü sanatçı Cüneyt Arkın şehitlere rahmet diledi.

09.01.2020 09:32 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:37
Eskişehirli sanatçı Cüneyt Arkın şehitlere rahmet diledi.

Eskişehirli ünlü sanatçı şehitlere rahmet diledi. Yeşilçam sanatçısı Cüneyt Arkın ' dan yayınladığı mesajda "Barış Pınarı Harekatı kapsamında yapılan yol kontrolü sırasında terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı araç saldırısı sonucu 4 askerimiz şehit olmuştur. Kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhunuz Şad Olsun. Yüce Türk milletimizin başı sağolsun" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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