Eskişehirli öğrenciler TEKNOFEST'ten 4 ödülle döndü

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de ilk, orta ve lise öğrencileri, katıldıkları TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nden, 2'si ' Türkiye birinciliği' olmak üzere 4 ödülle döndü. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, bir araya geldiği öğrencileri tebrik etti.

Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tasarladıkları Sabit kanat İHA ile Emine Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi ise tasarladığı akıllı ulaşım alanı projesiyle TEKNOFEST'te 'Türkiye birincisi' oldu. Yarışmaya tasarladıkları elektrikli araçla katılan Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ise 'TEKNOFEST Liseler arası Elektrikli Otomobil Yarışması En İyi Tasarım Ödülü'nün yanı sıra 'teşvik ödülü' kazandı. Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi öğrencileri de sabit kanat İHA yarışmasında üçüncülük elde etti. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, TEKNOFEST Türkiye finallerinde dereceye giren ilk, orta ve lise öğrencilerini, Valilik bahçesinde kabul etti. Vali Ayyıldız, projelerini dinlediği öğrencileri tebrik ederek, ödül verdi.