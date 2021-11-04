Eskişehirli öğrenci Ramazan Efe Ar, Türkiye birincisi olarak 'Altın Madalya' kazandı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu öğrencisi Ramazan Efe Ar, 'Muay-Thai Minik Yıldızlar' kategorisinde Türkiye birincisi olarak ' Altın Madalya' kazandı.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100.yıl kutlama etkinlikleri kapsamında: Polatlı Belediyesi ve 'Türkiye Muay-Thai' Federasyonu ortaklığında düzenlenen Türkiye 'Muay-Thai Minikler' ve 'Yıldızlar Şampiyonası'nda; Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu öğrencisi Ramazan Efe Ar, 'Muay-Thai Minik Yıldızlar' kategorisinde Türkiye birincisi olarak 'Altın Madalya' kazandı. Yine aynı turnuvada; Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu öğrencisi Ramazan Efe Ar, 'Muay-Thai Wai Kru' dansında Türkiye ikincisi olarak 'Gümüş Madalya' kazandı.

Ortaokul öğrencisi Ramazan Efe Ar; kazandığı madalyaları, Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu'na hediye etti. Okulda düzenlenen Bayrak töreninde; Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu Müdürü Oktay Turinay, ortaokul öğrencisi Ramazan Efe Ar'a madalyaları takıp, başarılarından dolayı tebrik etti. Okul Müdürü Oktay Turinay, "Ortaokul öğrencimiz Ramazan Efe Ar'ın göstermiş olduğu başarılar, okul olarak bizleri son derecede memnun etti" dedi. Ortaokul öğrencisi Ramazan Efe Ar, "Yarışmalarda kazandığım madalyalar, beni motive etti ve mutlu oldum. Önümüzdeki günlerde bütün yarışmalara okulumuzu temsilen katılacağım ve okulumu gururlandıracağım" dedi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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