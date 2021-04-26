Eskişehirli minikler evlerinde kutlu misafiri ağırlıyor
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Eskişehirli minikler evlerinde kutlu misafiri ağırlıyor

Eskişehirli minikler evlerinde kutlu misafiri ağırlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'de Mihalgazili minikleri, evlerinin en güzel köşesini Ramazan'ı Şerif için süslediler.

Eskişehir'de Mihalgazili minikleri, evlerinin en güzel köşesini Ramazan'ı Şerif için süslediler.

Mihalgazi'de yaşayan çocuklar Ramazan ayrı vesile ile evin bir köşesini Ramazan'ı Şerif'i için ayrıldılar. Minikler, evlerinde geçirdiği Ramazanın hasret gidermek amacıyla kağıt parçalarla minareler, özel çizgimler gerçekleştirdi.

Beril ve Beren kardeşler Ramazan-ı Şerif'te daha bir ışıldayan gülücüklerini yaptı. İkra, Irmak ablasının kendisi için, Ramazan davulu ve seccade ile birlikte özenle süslediği köşede oyuncaklarını yerleştirdi. İrfan, Hayrunisa ablası ile birlikte hazırladığı köşede halasının kızı minik Gülsüm'ü ağırlarken, elinde pidesiyle, 'Hoşgeldin Onbir Ayın Sultanı' diyerek seslendi. Dila, yaptığı cami siluetli takvim ile 'Hayırlı Ramazanlar' mesajı yazdı. Sedanur ve Edanur ise 'Hoşgeldin Ramazan' diyerek yıldızlı camileri yaptı.

Miniklerin Ramazan-ı Şerif'i hakkında hayranlık uyandıran davranış, çevrelerinden büyük tebrik ve teşekkürlere neden oldu. - ESKİŞEHİR

Eskişehirli minikler evlerinde kutlu misafiri ağırlıyor
Eskişehirli minikler evlerinde kutlu misafiri ağırlıyor
Eskişehirli minikler evlerinde kutlu misafiri ağırlıyor
Eskişehirli minikler evlerinde kutlu misafiri ağırlıyor
Eskişehirli minikler evlerinde kutlu misafiri ağırlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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