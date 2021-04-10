Eskişehirli millî bisikletçiler Antalya'da yarışacak
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Eskişehirli millî bisikletçiler Antalya'da yarışacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Eskişehirli millî bisikletçiler Antalya'da yarışacak

Eskişehir Dağ Bisikleti Takımı ESBIKE, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Manavgat MTB Maratonu ve Antik Side Kupası Cross Country yarışlarına katılacak.

Eskişehir Dağ Bisikleti Takımı ESBIKE, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Manavgat MTB Maratonu ve Antik Side Kupası Cross Country yarışlarına katılacak.

Antalya'da 10-11 Nisan ve 9 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 8'inci Uluslararası Manavgat MTB Maratonu ve Antik Side Kupası Cross Country Yarışı'na Eskişehir'den de milli bisikletçiler katılacak. Ayrıca yarışmalara çok sayıda yabancı sporcu da katılım gösterecek. Zorlu arazilerde antrenman yapan dağ bisikletçileri Manavgat'taki yarış için hazırlıklarını tamamladı. Sezon başlangıcından itibaren kondisyonlarını korumayı başardıklarını aktaran milli bisikletçiler, yeni sezona hazır olduklarını belirtti.

"Kondisyonumuzu koruyabildik"

Takım olarak yarışmalara hazır olduklarını ve dereceye girmek istediklerini söyleyen Kıdemli Bisiklet Antrenörü Gökay Konuk, "Eskişehir Dağ Bisikleti Takımı ESBIKE sporcuları kış döneminde yoğun çalıştılar ve pandemi sürecinde hiç mola vermeden antrenmanlara devam ettiler. Sezon başlangıcında kondisyonumuzu koruyabildik ve yeni sezona hazırız. Sporcularım hem eğitimlerini sürdürüyor hem de boş vakitlerini aktif değerlendirerek bisiklet antrenmanlarını yapıyorlar. Pandemi sürecinde azalan ve iptal olan yarışmalar nedeniyle hazırlıklarımızı devamlı hale getirdik uygun olan yarışlara katılarak kondisyondan düşmemeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Bizden daha avantajlılar, ancak yılmayacağız"

Yarışmalarda yabancı takımların aldıkları destek nedeniyle daha avantajlı olduğunu vurgulayan Konuk, "Side'de kros yarışı ve ardından Manavgat'ta maraton yarışına katılacağız ikisi de uluslararası ve yabancı sporcuların katılımı olacak. Zaten onlarda ülkelerine geri dönmedi bizim ülkemizin imkanlarını kullanarak olimpiyat puanı topluyorlar. Bizden daha avantajlılar çünkü arkalarında sponsor ve devlet destekleri var bu nedenle de rakiplerimiz bizlerden hep bir adım öndeler. Yine de yılmadan sporumuzu yapmaya gençlere örnek olup spora teşvik etmeye devam edeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehirli millî bisikletçiler Antalya'da yarışacak
Eskişehirli millî bisikletçiler Antalya'da yarışacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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