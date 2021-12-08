Eskişehirli madenciler sektörden daha çok pay almak istiyor

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Madencilik Kümesi istişare toplantısında bir araya gelen üyeler, 6 milyar Dolar ihracata koşan madenciliği Eskişehir ve bölgesinde geliştirmek ve ihracattan daha fazla pay almak için yapabileceklerini değerlendirdi.

Toplantının açılışında konuşan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Ülkemizin ilk ve tek madencilik kümesi, Eskişehir Madencilik Kümemiz, sektörün gelişimine büyük katkı sağlıyor. Vizyoner bakış açılarıyla her daim yanlarındayız. İhracatımıza en büyük destek veren, döviz kaybına neden olmayan aksine ülkeye döviz kazandıran, ciddi istihdam oluşturan madencilik sektörümüzü elbirliği ile geliştirmeliyiz" dedi.

"2021 yılını yüzde 46 artışla 6 milyar dolar ihracata koşan bir sektörümüz var"

Madencilerin sorunlarının istişare edildiği, ilgili kurumlarla iş birliğini arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması için değerlendirmelerde bulunduklarını ifade eden Eskişehir Madencilik Kümesi Başkanı Metin Çekiç, "Küme yönetim kurulumuz, üyelerimiz kendi alanlarında sektörümüzün gelişimine büyük katkı sunuyor. En başta ihracatımızı arttırıyor. Ama en çok da pandemi ile önemi artan hammadde tedarikini sağlıyor. 2021 yılını yüzde 46 artışla 6 milyar dolar ihracata koşan bir sektörümüz var. Süreç içerisinde gördük ki yer altındaki kaynaklarımızı ne kadar çok keşfedip edip, üretime katarsak geleceğimizi, ekonomik bağımsızlığımızı o kadar garanti altına alırız. Bizler de Eskişehir ve bölgemizde sektörümüzü geliştirmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Sorunlarımız birlikte aşacağız" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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