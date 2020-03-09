Eskişehirli kadınlar şehir tiyatrolarının oyununda buluştu Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde sahnelediği "Macbeth" adlı oyuna Eskişehirli kadınlar konuk oldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin davetiyle kadın dernekleri, sığınma evleri ve benzeri oluşumlarda faaliyetlerini sürdüren gençler ve üniversiteliler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hep birlikte Shakespeare'in önemli eserlerinden biri olan Macbeth oyununu izlediler. Gücü elde etmek ve bunun da ötesinde gücü elde tutmak pahasına ödenen bedelleri ve bunun yakıcı sonuçlarını farklı bir anlatım biçimi ile ele alan oyuna kadınlar büyük ilgi gösterirken, oyun sonunda kadınlar Şehir Tiyatroları oyuncularını ayakta alkışladılar. Böyle özel bir günde kendilerini bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden kadınlar, Şehir Tiyatroları oyuncularını da başarılı performansları dolayısıyla tebrik ettiler.

Kaynak: Bültenler