Eskişehirli İş Adamlarından Erken Seçime Destek

Eskişehir'de bazı iş adamları, 24 Haziran'da alınan erken seçim kararını desteklediklerini ve cumhurbaşkanlığı sisteminin bir an önce hayata geçmesi gerektiğini dile getirdiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihinin öne çekilmesi teklifini kabul ettiklerini açıklamasının ardından seçimlerin de 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurdu. Erken seçim kararı sonrasında özellikle ticaret dünyasındaki hareketlilik de merakla bekleniyor. Eskişehir'de ticaret dünyasının önemli isimlerinden Neşet Gürsoy ve Cevdet Kılıç, erken seçim kararının, piyasalardaki belirsizliği ortadan kaldıracağını dile getirdiler.

"Bir an evvel erken seçim yapılmasını ticaret erbabı olarak istiyorduk"

Eskişehir'de tarım ürünü imalatı ve ihracatı yapan bir tarım işletmesinin sahibi olan Neşet Gürsoy, "İhracat yapan bir şirket sahibi olarak ben erken seçim kararını çok olumlu ve yerinde buluyorum. Hatta geç kalınmış bir karar bile olabilir. Çünkü yaptığımız ticaretlerde birçok bürokratik engellerden dolayı önümüz tıkanıyor. Piyasalarda, geçen sene yapılan referandumla alınan başkanlık sistemi kararının faaliyete geçmesi için 1,5 sene gibi bir zaman boşluğu vardı. Bu zaman boşluğu, aynı zamanda ticarette tıkanmalara sebebiyet verdi. Biz bunun için bir an evvel erken seçim yapılmasını ticaret erbabı olarak istiyorduk. Piyasaların açılmasında da çok önemli bir faktör olacaktır. Zaten dikkat ederseniz erken seçim kararı açıklanır açıklanmaz çok az miktarda olsa dolar ve avrodaki düşüşler, piyasaların açılacağının işaretidir. Eğer seçim kararı alınmasaydı, doların biz 5 lira olmasını bekliyorduk sene sonuna doğru. Ama artık bu piyasalar, yavaş yavaş açılmaya başlayacak çünkü herkes istikrarı gördü. Hükümetin istikrarını gördü. Devlet yönetiminin istikrarını gördü. Alınan bir kararın uygulanabileceğini gördü. Yurt dışındaki piyasaların da Türkiye'ye olan ilgisi arttığı için, bu artık yabancı yatırımların da ülkemize gelip, güvenle yatırım yapabileceği demektir. Bu da piyasalarda ciddi hareketlilik sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

"OHAL'den şimdiye kadar hiç etkilenmedik"

Türkiye'de uzun süredir devam eden olağanüstü hal (OHAL) durumunun da ticaret hayatında herhangi bir engel teşkil etmediğini aktaran Gürsoy, "OHAL kimin için var? Teröristler için var. Ülke güvenliğini tehdit edenler için var. Biz şehrimizde güvenli bir şekilde yaşadığımız ve ticaret yaptığımız için zaten OHAL'den şimdiye kadar hiç etkilenmedik. Bundan sonra da etkileneceğimizi düşünmüyorum. Bu vatana ihanet edenlerin derdidir OHAL problemi. Bizim böyle bir problemimiz yoktur. Ticaretimizde çalışmalarımızda hiçbir zaman OHAL'den kaynaklanan bir engelle karşılaşmadık bugüne kadar" ifadelerini kullandı.

"Görüştüğüm arkadaşların hepsi erken seçime çok olumlu bakıyorlar"

Alınan erken seçim kararıyla ilgili görüşlerini paylaşan bir diğer isim olan Müteahhit Cevdet Kılıç ise alınan erken seçim kararının yerinde olduğunu dile getirdi. Erken seçim kararı öncesi piyasalarda bir belirsizliğin olduğunu dile getiren Kılıç, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Bir belirsizlik var. Piyasalar durgun. Erkin seçim kararının alınması ekonomimizi canlandıracak inşallah. Ama Eskişehir olarak ekonomimizin canlanması için yerel yönetimlerin bir şeyler yapması lazım. Yerel yönetimler bazından Eskişehir'de büyük bir sıkıntımız var. İnşallah bunlar da aşılırsa Eskişehir'de çok daha güzel şeyler yapılır. Genelde görüştüğüm arkadaşların hepsi erken seçime çok olumlu bakıyorlar. Artık başkanlık sisteminin gelmesi gerekiyor. Başkanlık sistemiyle artık Türkiye'nin tamamen bir değişime uğramasını istiyorlar. OHAL'in ticareti pek olumsuz etkilediğini düşünmüyorum. Eğer OHAL olmasaydı acaba ülkemiz için oynanan oyunlar devam eder miydi? Evet, ederdi. Ülkemizi karıştırmak için herkes elinden geleni yapardı. Buradan vatandaşlara da seslenmek istiyorum. İstemedikleri bir vekil varsa, bu kişilere 5 sene daha katlanmamak için kendi genel merkezlerine bunu mutlaka mail olarak iletsinler. Bunu tek parti için söylemiyorum tüm partiler için. Çünkü biz bunları çok yaşadık." - ESKİŞEHİR