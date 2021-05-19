Eskişehirli hattat Ömer Yiğit, pandemi döneminde 'hat sanatı' ile ilgili eserlerini evinde sergiliyor
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Eskişehirli hattat Ömer Yiğit, pandemi döneminde 'hat sanatı' ile ilgili eserlerini evinde sergiliyor

Eskişehirli hattat Ömer Yiğit, pandemi döneminde 'hat sanatı' ile ilgili eserlerini evinde sergiliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehirli Hattat Ömer Yiğit, pandemi döneminde yapmış olduğu 'hat sanatı' ile ilgili eserlerini evinde sergiliyor.

Eskişehirli Hattat Ömer Yiğit, pandemi döneminde yapmış olduğu 'hat sanatı' ile ilgili eserlerini evinde sergiliyor.

Hat sanatına ilgisinin yoğun olduğunu belirten Hattat Ömer Yiğit yaptığı açıklamasında, "Pandemi döneminde dışarı çıkmayarak hat sanatı ile ilgili eserlerimi yapmaya ilgim yoğunlaştı. Şimdiye kadar 152 tane hat sanatı ile ilgili eser meydana getirdim. Evimim 2 odasını iş atölyesi olarak ayırdım ve çalışmalarımı burada yapıyorum. Hat sanatına yakın ilgi duyuyorum. Daha önceden tabela yazıyordum ve resim çiziyordum. Emekli olunca hattatlığa merak sardım. 2008 yılında hattatlık sanatına başladım. Hattatlık sanatı, sabır isteyen bir sanat. Hattatlık sanatını yapmaktan ve eser meydana getirmekten huzur ve mutluluk duyuyorum" dedi.

Yiğit, "Önceden karma sergilere katılmıştım. Bin 700 Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şerif tespit ettim ve bunları yazmaya başladım. Yazarken altlarına meallerini de yazıyorum. İnsanları doğru yöne yönlendirici eserler çıkarıyorum ve Eskişehir'in sanatına katkıda bulunuyorum. Emekli öğretmen olduğum için insanlara sanatsal eserler kazandırmak istiyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehirli hattat Ömer Yiğit, pandemi döneminde 'hat sanatı' ile ilgili eserlerini evinde sergiliyor
Eskişehirli hattat Ömer Yiğit, pandemi döneminde 'hat sanatı' ile ilgili eserlerini evinde sergiliyor
Eskişehirli hattat Ömer Yiğit, pandemi döneminde 'hat sanatı' ile ilgili eserlerini evinde sergiliyor
Eskişehirli hattat Ömer Yiğit, pandemi döneminde 'hat sanatı' ile ilgili eserlerini evinde sergiliyor
Eskişehirli hattat Ömer Yiğit, pandemi döneminde 'hat sanatı' ile ilgili eserlerini evinde sergiliyor
Eskişehirli hattat Ömer Yiğit, pandemi döneminde 'hat sanatı' ile ilgili eserlerini evinde sergiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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