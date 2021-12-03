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Eskişehirli gönüllüler engelli vatandaşlarla keyifli anlar geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Eskişehirli gönüllüler engelli vatandaşlarla keyifli anlar geçirdi

Eskişehir'de etkinlikler gerçekleştiren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Hizmetleri biriminde ki gençler '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' münasebetiyle engelli vatandaşlarla bir araya geldiler.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de etkinlikler gerçekleştiren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Hizmetleri biriminde ki gençler '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' münasebetiyle engelli vatandaşlarla bir araya geldiler.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri birimi olan gençlik merkezlerinde bulunan gönüllüler '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' nedeniyle anlamlı bir etkinliğe imza attı. Eskişehir Gençlik Merkezinden 15 gönüllü Engelli Bakım Evleri'ni ziyaret etti. Ziyarette çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Birçok konuda sohbetlerin gerçekleştiği gün sonunda gönüllüler ile engelli vatandaşlar hatıra fotoğrafı çekindi.

Diğer bir etkinlikte ise gençlik merkezinde ağırlanan engelli çocuklar, yüz boyaması yapılıp masa tenis oynanarak keyifli vakit geçirildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehirli gönüllüler engelli vatandaşlarla keyifli anlar geçirdi

Eskişehirli gönüllüler engelli vatandaşlarla keyifli anlar geçirdi

Eskişehirli gönüllüler engelli vatandaşlarla keyifli anlar geçirdi

Eskişehirli gönüllüler engelli vatandaşlarla keyifli anlar geçirdi

Eskişehirli gönüllüler engelli vatandaşlarla keyifli anlar geçirdi

Eskişehirli gönüllüler engelli vatandaşlarla keyifli anlar geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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