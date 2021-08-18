Eskişehirli genç sporcu kanoda 3 kategoride rakiplerini geride bıraktı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün sporcusu Mehmet Ali Duman, Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda 3 kategoride birinciliği kazandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün sporcusu Mehmet Ali Duman, Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda 3 kategoride birinciliği kazandı.

20 yaşındaki sporcu, hafta sonu Eskişehir'de gerçekleştirilen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda Büyük Erkekler C1 kategorisinde düzenlenen 1000, 500 ve 200 metre yarışlarında birinci oldu.

Şampiyonada C1 kategorisinde performansıyla dikkati çeken Duman, uluslararası yarışlarda Türkiye'yi ve Eskişehir'i temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarısungur Göleti'nde antrenmanlarına devam eden Mehmet Ali Duman, kendisine destek veren başta Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen olmak üzere, kulüp yetkililerine ve antrenörlerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık