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Eskişehirli genç atlet Milli Takıma seçildi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Eskişehirli genç atlet Milli Takıma seçildi

Eskişehirli sporcu Ayça Fidanoğlu, U20 Gençler Salon Türkiye Şampiyonasında birinci olarak Türkiye Milli Takımına seçildi.

İSTANBUL (İHA) - Eskişehirli sporcu Ayça Fidanoğlu, U20 Gençler Salon Türkiye Şampiyonasında birinci olarak Türkiye Milli Takımına seçildi.

2 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleşen Türkiye U20 Gençler Salon Atletizm Şampiyonasında, 2006 doğumlu Ayça Fidanoğlu, 1500 metrede Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonlukla beraber Türkiye Atletizm Milli Takımına seçilen Fidanoğlu, 12 Şubat'ta Sırbistan'ın Belgrad şehrinde yapılacak Balkan Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. - ESKİŞEHİR

Eskişehirli genç atlet Milli Takıma seçildi

Eskişehirli genç atlet Milli Takıma seçildi

Eskişehirli genç atlet Milli Takıma seçildi

İhlas Haber Ajansı - Spor

İstanbul, Atletizm, Türkiye, Milli, Spor, Haber

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