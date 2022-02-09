Eskişehirli dernekten İdlib'e kömür yardımı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de gönüllülerden oluşan bir yardımlaşma derneği, İdlib'de bulunan çadırkent bölgesine bin torba kömür yardımı yaptı.

Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, Eskişehir'de her ay ortalama 450 ihtiyaç sahibi aileye erzak kolisi yardımı yapıyor. Erzak kolilerinin yanı sıra kış aylarında kömür, soba, mont ve bot gibi çeşitli hayati yardımları planlı olarak gerçekleştiren dernek, son olarak İdlib'deki 350'ye yakın çadıra bin torbalık kömür götürdü.

Dernek Başkanı Önder Kaya, yardım faaliyetleri hakkında konuştu. Kaya, İdlib bölgesine yaptıkları kömür yardımına da değinerek, "Şehrimizde yaptığımız aralıksız yardım faaliyetlerimizin yanı sıra bize ulaşan yardım çığlıklarına da sessiz kalmamaya gayret ediyor, elimizden geldiğince yerinde ve ihtiyaca yönelik yardımlar yapmaya çalışıyoruz. Yine bu çerçevede geçtiğimiz günlerde İdlib çadırkent bölgesinde 350'ye yakın çadıra bin torba kömür dağıtımı gerçekleştirdik. Allah kabul etsin. Vicdanımızın sesini dinleyerek yaptığımız yardımlarla hem şehrimizde hem de gönül coğrafyamızda nice mazlumun ve ihtiyaç sahibi ailenin umudu oluyoruz. Dileyen herkes derneğimizin resmi hesaplarına bağışta bulunabilir, derneğimizi ziyaret ederek faaliyetlerimiz hakkında bilgi sahibi olabilirler" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR