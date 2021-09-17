Eskişehirli balıkçılar 1 metre boyunda, 14 kilo ağırlığında dev sazan balığı tuttu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehirli balıkçılar 1 metre boyunda, 14 kilo ağırlığında dev sazan balığı tuttu

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Turgut - Haberler | Güncel

Eskişehirli balıkçılar 1 metre boyunda, 14 kilo ağırlığında dev sazan balığı tuttu Dev sazan balığını yakaladıkları anları cep telefonları ile kaydedip hatıra fotoğrafı çekindikten sonra doğal yaşamına tekrar bıraktılar Eskişehirli amatör balıkçılar, Sapanca Gölü'nde 1 metre 10...

Eskişehirli balıkçılar 1 metre boyunda, 14 kilo ağırlığında dev sazan balığı tuttu

Dev sazan balığını yakaladıkları anları cep telefonları ile kaydedip hatıra fotoğrafı çekindikten sonra doğal yaşamına tekrar bıraktılar

ESKİŞEHİR - Eskişehirli amatör balıkçılar, Sapanca Gölü'nde 1 metre 10 santimetre uzunluğunda 14 kilogram ağırlığında sazan balığı tuttu. Büyük sevinç yaşayan balıkçılara oradan geçen bir vatandaş balığı kendisine satması yönünde teklifte bulundu.

Amatör olta balıkçıları Berkan Buluşlu ve Mertcan Çora, Sakarya'daki Sapanca Gölü'ne balık avlamak için gitti. Üç gün boyunca göl kenarında sazan avı için kamp yapan Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği üyesi olan ikili, 1 metre 10 santimetre uzunluğunda ve 14 kilogram dev bir sazan yakaladı. Balıkçılar, dev sazan balığını yakaladıkları anları cep telefonları ile kayda aldı. Oldukça mutlu olan balıkçılar, hatıra fotoğrafı çekindikten sonra balığı doğal yaşamına tekrar bıraktı.

"Balığı bana satın teklifi"

Öte yandan sazan balığının göle geri bırakılması esnasında oradan geçen bir vatandaş 'Bu balığı bana satın' diyerek teklifte bulundu. Balıkçılardan Mertcan Çora ise teklifi kabul etmeyip, "Avlanma amacımız yemek için değil. Balığı göle bırakalım ki sonra tekrar tutalım" dedi.

"Balığın bizlere yaşattığı mutluluk tarif edilemez"

Öte yandan tuttukları dev balık hakkında konuşan amatör olta balıkçısı Berkan Buluşlu, yakaladıkları anın çok özel olduğuna değindi. Yaşadıkları mutluluğun tarif edilmez olduğunu belirten Buluşlu, "Bizim için çok güzel bir anı oldu. Baştan sona balığı yakalamamız ve geri salmamız çok güzel ve özel duygular hissettirdi bize. Balığı yakalamaktan çok yaşam alanına iade etmemiz bizi daha çok mutlu etti. Böylesine güzel bir balığın bizlere yaşattığı mutluluk tarif edilemez. Bilinçli yapılan avcılığın bizlere ve ülkemize kazanım olduğunu unutmayalım. Bu güzellikteki bir balığı yakalayıp tekrar doğal yaşam alanına bıraktığımız için çok mutluyuz. Umarım bu mutluluğu herkes yaşar" diyerek temennide bulundu.

Eskişehirli balıkçılar 1 metre boyunda, 14 kilo ağırlığında dev sazan balığı tuttu

Eskişehirli balıkçılar 1 metre boyunda, 14 kilo ağırlığında dev sazan balığı tuttu

Eskişehirli balıkçılar 1 metre boyunda, 14 kilo ağırlığında dev sazan balığı tuttu

Eskişehirli balıkçılar 1 metre boyunda, 14 kilo ağırlığında dev sazan balığı tuttu
İhlas Haber Ajansı / Bahadır Turgut - Son Dakika Haberleri
Sakarya'da fırtına sonrası ortaya çıkan hortum panik yarattı

Sakarya'da fırtına sonrası ortaya çıkan hortum panik yarattı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Muharrem İnce Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Kylie Jenner Yıldız Tilbe Kenan İmirzalıoğlu
Spor Arda Turan Fatih Terim Rıza Çalımbay Halis Özkahya Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eskişehirli balıkçılar 1 metre boyunda, 14 kilo ağırlığında dev sazan balığı tuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 13:28:07. #1.17#