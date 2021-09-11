Eskişehirli balıkçı dev sazan balığını böyle yakaladı - Haberler
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Eskişehirli balıkçı dev sazan balığını böyle yakaladı

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Turgut - Haberler | Yerel

Eskişehirli balıkçı dev sazan balığını böyle yakaladı Yakaladığı balığı fotoğrafını çektikten sonra tekrar suya bıraktı Eskişehir'de yaşayan Serhan Ögel, Sapanca Gölü'nde balık avı sırasında 16 kilo 200 gramlık bir sazan balığı yakaladı.

Eskişehirli balıkçı dev sazan balığını böyle yakaladı

Yakaladığı balığı fotoğrafını çektikten sonra tekrar suya bıraktı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşayan Serhan Ögel, Sapanca Gölü'nde balık avı sırasında 16 kilo 200 gramlık bir sazan balığı yakaladı.

Daha önce de sportif olta balıkçılığını hakkında çalışmaları olan Serhan Ögel, İstanbul için içme suyu kaynağı olarak da düşünülen Sapanca Gölü'ne balık avı yapmaya gitti. Rüzgarlı ve dalgalı bir günde yaptığı avda Ögel'in oltasına 16 kilo 200 gramlık bir sazan balığı takıldı. Ögel, fotoğraflarını çektikten sonra balığı göle geri bıraktı.

Yakaladığı balığı tekrar suya bırakarak sürdürülebilir olta balıkçılığına katkı sağladığı için mutlu olduğunu dile getiren Ögel, o anları şu sözlerle anlattı:

"Sapanca Gölü'nde yapmış olduğum avda rüzgarlı ve dalgaların yüksek olduğu bir anda oltama vuran 16 kilo 200 gramlık sazan balığını zorlu bir mücadele arkasından kıyıya almayı başardım. Bu güzel pullu sazanı ve bunun haricinde çeşitli boylarda sazan ve yayın balığı yakalayıp fotoğrafladım. Balıkları daha sonra ait oldukları yere geri saldım. Hem sürdürebilir olta balıkçılığına bir kez daha katkıda bulunmanın hem de böyle güzel boylarda balık yakalamanın sevinciyle avımı sonlandırdım.

Eskişehirli balıkçı dev sazan balığını böyle yakaladı

Eskişehirli balıkçı dev sazan balığını böyle yakaladı

Eskişehirli balıkçı dev sazan balığını böyle yakaladı

Eskişehirli balıkçı dev sazan balığını böyle yakaladı
İhlas Haber Ajansı / Bahadır Turgut - Son Dakika Haberleri
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