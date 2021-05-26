Eskişehirli atlet kızlar Türkiye birincisi oldu

Gaziantep'te yapılan Atletizm Geliştirme Kros Finalleri'ne Eskişehir'den katılan 2008-2009 doğumlu kız takımı Türkiye birincisi oldu.

Gaziantep'te yapılan Atletizm Geliştirme Kros Finalleri'ne Eskişehir'den katılan 2008-2009 doğumlu kız takımı Türkiye birincisi oldu.

Kız takımının birinci olduğu müsabakada, 2008-2009 doğumlular ferdi sıralamada Zeynep Özkara da birincilik kürsüsüne çıktı. 2006-2007 doğumlu kızlar kategorisinde ferdi sıralamada Ayça Fidanoğlu birinciliği kazandı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri Bülent Uzun, Gökhan Tınak ve Muammer Altınok, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu'ya verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık