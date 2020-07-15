Eskişehirli 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı
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Eskişehirli 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı

15 Temmuz günü gerçekleşen hain darbe girişimi esnasında şehit düşen Eskişehirli polis memuru Fatih Dalgıç, Çifteler ilçesindeki kabri başında anılırken, annesi Asiye Dalgıç yaşadıkları acıyı anlattı.

Eskişehirli 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı
15.07.2020 15:16 | Son Güncelleme: 15.07.2020 15:20

15 Temmuz günü gerçekleşen hain darbe girişimi esnasında şehit düşen Eskişehirli polis memuru Fatih Dalgıç, Çifteler ilçesindeki kabri başında anılırken, annesi Asiye Dalgıç yaşadıkları acıyı anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi esnasında, koruma görevi için İstanbul'da bulunan polis memuru Fatih Dalgıç, arkadaşlarına yardım için gittiği Çengelköy'deki Polis Merkezi Amirliği'nde girdiği çatışmada şehit düştü. İstanbul'da görevini tamamladıktan sonra izne ayrılan ve buna rağmen arkadaşına yardıma koşan Dalgıç, ölümünün 4'üncü yılında Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki kabri başında anıldı.

"Arkadaşı tek başına kalıp yardım isteyince oğlum da gitmiş"

Olayın gerçekleştiği günü anlatan şehit annesi Asiye Dalgıç, oğlunun acısının hala çok taze olduğunu söyledi. Oğlunun izinde olmasına rağmen darbe girişiminin olduğu gece arkadaşlarına yardıma gittiğini sözlerine ekleyen anne Dalgıç, "İstanbul'da 5 yıl çalıştı. Mesleğini çok seviyordu. Şırnak'a gideli 1 sene olmuştu. Ben de o sene içerisinde sadece bir kere gördüm. Onunla en son Cuma akşamı konuştum. 'Anne üniversite sınav sonucum açıklanacak, sana sürpriz yapacağım' dedi. Doktor olmak istiyordu kendisi. Cumartesi günü öğlen ölüm haberini aldım. İlk önce yaralı dediler, ama gittiğimizde hastanede vefat etmişti. Koruma görevi için İstanbul'a gitmişti. Doktorluğu kazandığı için istifa edecekti. Bir haftalık izninde biraz arkadaşlarıyla görüşecekti. Pazartesi günü de kardeşiyle birlikte döneceklerdi. Darbe olunca arkadaşlarına yardıma gitti. O gün kaybettik kendisini. Kısıklı'da çatışma olmuş, orada arkadaşı tek başına kalıp yardım isteyince o da gitmiş. Oraya giderken şehit düştü" diye konuştu.

Hain darbe girişiminin tüm sorumlularının en ağır cezayı çekmelerini dileyen Asiye Dalgıç, "Acısı hiç dinmiyor. Benim tek isteğim bunu yapanların cezalarını en ağır şekilde çekmeleri. Bizim çektiğimiz acıyı onlar çekemez ama ben çeksinler istiyorum. Bundan başka da yapabileceğim bir şey yok. Vatan sağ olsun, acısı çok büyük" ifadelerini kullandı.

"Onun fotoğraflarına bakamıyorum"

Şehit polis memuru Fatih Dalgıç'ın ailedeki yerinin çok başka olduğunu belirten anne Dalgıç, "Onun fotoğraflarına bakamıyorum. Her yerde fotoğrafları var, ama bakamıyorum. Bütün kıyafetleri de duruyor. Dört evladım var, ama onun yeri daha başkaydı, o en büyükleriydi. Bizim evimizin babası gibiydi. Babası vefat ettikten sonra o kardeşlerine baktı, onları okuttu. Acısı çok büyük, Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Vatanımız milletimiz için onlar canlarını verdi. Kıyafetlerinde kokusu hala duruyor" şeklinde konuştu.

"Rüyamda 'annecim ağlama ben hep yanındayım' dedi"

Şehit oğlunun sürekli rüyalarına girdiğini anlatan anne Asiye Dalgıç, "Evde ağlarken uyuyakalmışım. Rüyama girdi, yanıma gelip elimden tuttu ve 'Annecim ağlama, ben ölmedim yaşıyorum' dedi. Ben de o günden beri oğluma söz verdiğim içim ağlamıyorum. Gerçek gibiydi, resmen yanımda durup bana 'korkma ben hep yanındayım' dedi. Ben de söz verdim ve ağlamayacağım dedim" dedi.

Çifteler ilçesi Alikan mahallesindeki kabristanda düzenlenen törene; şehit annesi Asiye Dalgıç, kardeşleri Batuhan ve Mustafa Dalgıç, amcası Gökhan Dalgıç'ın yanı sıra, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan da katıldı. Kabristana giriş yapan protokol üyeleri şehidin mezarı başına karanfil bıraktı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan tören İl Müftüsü Bekir Gerek'in duasıyla devam etti. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, törende şehidin annesine Türk bayrağı teslm etti. Tören, Özel Harekat polis ekibinin 3 el saygı atışıyla sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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