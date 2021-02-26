ESKİŞEHİR - Zimmetine para geçirdiği iddia edilen icra müdür yardımcısı ile bir şüpheli tutuklandı
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ESKİŞEHİR - Zimmetine para geçirdiği iddia edilen icra müdür yardımcısı ile bir şüpheli tutuklandı

26.02.2021 17:49 | Son Güncelleme: 26.02.2021 17:53

Eskişehir'de zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan icra dairesi müdür yardımcısı ile bağlantılı olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan icra dairesi müdür yardımcısı ile bağlantılı olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, kentteki icra dairesinde görev yapan ve zimmetine yaklaşık 5 milyon lira geçirdiği iddia edilen Erkan K. ile bağlantılı olduğu ileri sürülen K.I, O.A, S.E. ve Selman T, emniyetteki işlemlerin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler, daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan, Erkan K. ile Selman T, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. K.I, O.A. ile S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Erkan K. ile 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

ESKİŞEHİR - Zimmetine para geçirdiği iddia edilen icra müdür yardımcısı ile bir şüpheli tutuklandı
ESKİŞEHİR - Zimmetine para geçirdiği iddia edilen icra müdür yardımcısı ile bir şüpheli tutuklandı
ESKİŞEHİR - Zimmetine para geçirdiği iddia edilen icra müdür yardımcısı ile bir şüpheli tutuklandı
ESKİŞEHİR - Zimmetine para geçirdiği iddia edilen icra müdür yardımcısı ile bir şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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