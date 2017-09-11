Eskişehir Yunus Emre Kültür ve Anma Şöleni Başladı
Türkiye Gençlik Vakfı Eskişehir Şubesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ortaklığında, Eskişehir Yunus Emre Kültür ve Anma Şöleni başladı.
Türkiye Gençlik Vakfı Eskişehir Şubesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ortaklığında, Eskişehir Yunus Emre Kültür ve Anma Şöleni başladı.
Eski Eskişehir Atatürk Stadyumu önündeki alanda yapılan şölene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şölende Eskişehir'in İnönü, Seyitgazi, Mihalıççık, Çifteler ve Alpu ilçelerinden gelen görevliler, ilçelerine özgü el emeği göz nuru ürünlerini tanıttı. Düzenlenen şölenle ilgili bir konuşma yapan Türkiye Gençlik Vakfı Eskişehir İl Temsilcisi Fatih Sen, "Eskişehir Yunus Emre Kültür ve Anma Şöleni düzenliyoruz. Programı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortaklaşa tertip ettik. Bu şöleni yapmamızın amacı Eskişehir ve ilçelerdeki yerel değerleri Eskişehir Gençlerinin tanıması. Eskişehir'de çok yoğun bir öğrenci kitlesi var. Bu öğrenci kardeşlerimizin Eskişehir'deki geleneklerini, göreneklerini, el sanatlarını tanımasını istiyoruz.
Etkinliğimize İnönü Belediyesi, Seyitgazi Belediyesi, Mihalıççık Belediyesi, Çifteler Belediyesi ve Alpu Belediyesi katıldı. Bütün ilçelerimizi buraya davet ettik. Kendi ilçelerine has el emeği göz nuru ürünlerini, yemeklerini burada tanıtacaklar. Aynı zamanda ilçelerimizdeki yöresel türkülerimizi de burada belli aralıklarda çalarak gençlerin Eskişehir kültürünü tanımasına yardımcı olacağız inşallah" şeklinde konuştu.
Öte yandan Eskişehir Yunus Emre Kültür ve Anma Şöleni 15 Eylülde sona erecek. - ESKİŞEHİR