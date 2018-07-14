Eskişehir Yolun Karşısına Geçmek İsterken Öldü
Eskişehir'de çevre yolunda, yolun karşısına geçmek isteyen Selahattin Övenler'e (56) hafif ticari araç çarptı.
Eskişehir'de çevre yolunda, yolun karşısına geçmek isteyen Selahattin Övenler'e (56) hafif ticari araç çarptı. Kazada Övenler olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza saat 17.30 sıralarında, çevre yolu Eczacılık Fakültesi köprüsü altında meydana geldi. Uluönder Mahallesi istikametine giden Önder K. yönetimindeki 26 AAB 444 plakalı hafif ticari araç, köprü altında yolun karşısına geçmek isteyen Selahattin Övenler'e çarptı. Övenler olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücü Önder K. ise, polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.