Eskişehir yeniden bembeyaz

Kentin yüksek kesimleri beyaz örtü ile kaplandı

Kar manzarası havadan görüntülendi

'Kar altın değerinde' diye vatandaşlar yağışlardan memnun

ESKİŞEHİR - Eskişehir, son birkaç gündür ısınan hava sıcaklığının etkisi ile eriyen karlarla yeniden kaplandı.

Kar, şehrin özellikle yüksek kesimlerini beyaza bürürken hava sıcaklığını hissedilir bir şekilde düşürdü. Oluşan doyumsuz manzara havadan görüntülendi.

Eskişehir'de dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı özellikle şehrin yüksek kesimlerini beyaza büründü. Kent merkezinde binaların çatıları dışında neredeyse hiç tutmayan kar, Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi ve civarındaki yüksek mahallelerde her yeri beyaz adeta örtü ile kaplandı. Şehrin karla kaplı eşsiz manzarası dron ile havadan kaydedildi.

Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı hissedilir bir şekilde düştü. Eskişehirli vatandaşlar ise yeni güne bembeyaz uyanmanın mutluluğunu yaşarken, daha tedbirli bir şekilde dışarıya çıktı. Araç sürücülerinin ise trafikte daha temkinli gittiği öğrenildi.

Öte yandan kar yağışı ve soğuk havanın yarın da devam etmesi beklendiği öğrenildi.

"Yağan kar altın değerinde"

Bu arada kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Hüseyin Cellat, durumdan memnun olduğunu fakat biraz daha yağışın yağmasının daha iyi olabileceğini ifade etti. Cellat, "Yağışların daha çok olmasını isterim çünkü Eskişehir tarla, bahçe, ekim, dikim alanı olan bir şehir. İnsanlar geçimlerini buradan sağlıyor suya onun için ihtiyaç duyuluyor. Dün acayip sıcaktı mont giyip giyememek arasında kaldım. Akşam kar yağışı başladı, bu normal değil bence. Ne kış kışlığını ne de yaz yazlığını yaşıyor" diye konuştu.

Bir başka vatandaş Selim Yalçıner ise yağışı için bereket olarak değerlendirdi. Kar yağışının özellikle çiftçiler için çok değerli olduğunu belirten Yalçıner, "Şuan şubat soğuğu var, kış kışlığını yapıyor. Kış olunca yaz olmaz derler. Yağan kar da altın değerinde, rahmet, bereket. Özellikle çiftçi için çok önemli bu yağışlar. Bence biraz daha yağmalı İnşallah. Genel olarak memnunum ama biraz daha yağmalı" ifadelerine yer verdi.