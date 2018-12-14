Eskişehir Wrı Dünya Şehircilik Yarışması'nda Londra ve New York'u Geçip Finale Kaldı

Eskişehir Wrı Dünya Şehircilik Yarışması'nda Londra ve New York'u Geçip Finale Kaldı

Eskişehir, Dünya Kaynaklar Enstitüsü'nün (World Resources Institute - WRI) şehircilik ödülü 'WRI Ross' yarışmasında 115 kent arasında Londra, Barcelona, New York ve Dubai gibi metropolleri geride bırakarak finale kaldı.

Eskişehir, Dünya Kaynaklar Enstitüsü'nün (World Resources Institute - WRI) şehircilik ödülü 'WRI Ross' yarışmasında 115 kent arasında Londra, Barcelona, New York ve Dubai gibi metropolleri geride bırakarak finale kaldı.

Kaynak: Euronews.com

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