Eskişehir Wrı Dünya Şehircilik Yarışması'nda Londra ve New York'u Geçip Finale Kaldı
Eskişehir, Dünya Kaynaklar Enstitüsü'nün (World Resources Institute - WRI) şehircilik ödülü 'WRI Ross' yarışmasında 115 kent arasında Londra, Barcelona, New York ve Dubai gibi metropolleri geride bırakarak finale kaldı.
14 Aralık 2018 Cuma 17:49
Eskişehir, Dünya Kaynaklar Enstitüsü'nün (World Resources Institute - WRI) şehircilik ödülü 'WRI Ross' yarışmasında 115 kent arasında Londra, Barcelona, New York ve Dubai gibi metropolleri geride bırakarak finale kaldı.