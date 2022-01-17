Eskişehir ve Yalova Kovid-19 vakalarının arttığı kentler arasında yer aldı

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 1-7 Ocak tarihlerini kapsayan verilere göre, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakalarında Eskişehir ve Yalova en çok artış yaşanan kentlerden oldu.

ESKİŞEHİR (AA) - Sağlık Bakanlığının açıkladığı 1-7 Ocak tarihlerini kapsayan verilere göre, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakalarında Eskişehir ve Yalova en çok artış yaşanan kentlerden oldu.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 2 haftadır ülke genelinde en fazla vakanın görüldüğü il olan Eskişehir'de vaka sayısı 100 bin kişide 533,62 artarken, Yalova ise 246,69 artış yaşandı. En çok artışın yaşandığı 3'üncü il Eskişehir olurken, Yalova ise bu sıralamada 8'inci oldu.

Eskişehir'de yaşayan Murat Gör, AA muhabirine, kentteki Kovid-19 vakalarındaki artışın çok hızlı olduğunu belirterek, bunun en önemli sebebinin insanların tedbir almaması ve birbirine saygı duymamasından kaynaklandığını söyledi.

Gör, herkesin tedbirlere uymasıyla vaka sayılarında önemli bir düşüşün sağlanacağına inandığını bildirdi.

Vatandaşlardan Hasan Görpek de kentteki vaka sayısındaki artışın içler acısı olduğuna değinerek, "Allah herkesin yardımcısı olsun. Vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullanırken daha dikkatli olmaları gerekiyor. Otobüs şoförlüğü yapıyorum. Hiç kimse tedbirli değil. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak gerekiyor. Bütün insanlar dikkat ederse bu hastalığı yeneriz." dedi.

Salgının bir an önce bitmesi temennisinde bulunan Neşe Evliyagil ise insanların Kovid-19 salgınına karşı daha duyarlı olması gerektiğinin altını çizerek, alınan tedbirlere uyulması gerektiğini vurguladı.

Aşı olmayan insanların bir an önce aşılarını tamamlaması gerektiğini anımsatan Evliyagil, "Hastalık nedeniyle hayatımızın riske atılmasını istemiyoruz. İnsanların duyarsızlığı, Kovid-19'un bitmiş gibi davranışları bizi üzüyor." diye konuştu.

Yalova

Kovid-19 vaka artışında Yalova'nın ilk 10 il arasına girmesini vatandaşlar kurallara uyulmamasına bağlıyor.

Aşılama çalışmalarında yüzde 76,9 ile mavi kategoride bulunan Yalova'da yaşayan Nagihan Örsel, maske, mesafe ve hijyen kurallarının gevşetildiğine inandığını anlattı.

Özellikle kalabalık alanlarda insanların uzak durmadığına dikkati çeken Örsel, "Özellikle de gençlerin aşı olması gerekiyor. Evdeki yaşlıların düşünülmesi gerekiyor. Aşı ile birlikte maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor ama çoğu kişide artık maske bile yok. Mesafe kurallarına da uyulmuyor. Bunlara dikkat etmememiz halinde daha büyük sonuçlar bizi bekliyor olabilir." diye konuştu.

Yalova'nın vaka artış oranında yüksek iller arasında olmasının kendisini üzdüğünü aktaran Emre Gültan ise insanların bu konuda daha dikkatli olmasını istedi.

Market, pazar yere gibi insanların yoğun olduğu yerlerde tedbirlerin dikkate alınmadığını savunan Gültan, şöyle konuştu:

"İnsanlarda 'Ben aşı oldum artık maske takmasam da olur' anlayışı var. Bu da aşı olmasına ve kendisine etki etmemesine rağmen diğer tarafta insanlara bulaştırıyor. Bu bir nevi kul hakkı. İnsanların, halkımızın biraz daha dikkat etmesi lazım. Maalesef iki yıldır bu virüs insanlığın başında ama biraz daha dikkat eder, dişimizi sıkarsak daha da iyiye gidileceğini düşünüyorum."