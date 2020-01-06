Eskişehir ve Kütahya'da eğitime kar engeli (2)

06.01.2020 10:00 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:00

KÜTAHYA'DA DA TATİL

Kütahya Valiliği, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ilçenin yanı sıra Aslanapa, Şaphane, Gediz ilçelerinde taşıma merkezi okullar ile Çavdarhisar ve Hisarcık ilçelerinde tüm eğitim kurumları, Emet ilçesindeki temel eğitim kurumlarında olan anaokulu, ilkokul ve ortaokul okullarda eğitime bugün için bir gün ara verildiğini açıkladı.

Kaynak: DHA