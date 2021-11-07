Eskişehir ve Kütahya'da düşen vakalar, Bilecik'te arttı

ESKİŞEHİR (DHA) - SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasına göre Eskişehir ile Kütahya'da vakalar düşerken, Bilecik'te artış gösterdi. Bilecik, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı vakalarda artış gösteren 10 il arasında yer alırken, HES risk haritası da tamamen kızardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23-29 Ekim tarihlerini kapsayan haftalık koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı, 100 bin kişide 244,37'den 25,2 düşüşle 219,17'ye geriledi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da da vaka sayısı, 100 bin kişide 315,94'ten 76,3 düşüşle 239,64'e seviyesine indi. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te ise 100 bin kişide vaka sayısı 332,39'dan 23,78 artışla 356,17'ye yükseldi.

Öte yandan aşı haritasında 'mavi' kentler arasında yer alan Eskişehir'de aşılama oranı en az iki doz olmuş 18 yaş ve üstü kişilerin nüfusa oranı yüzde 82, Bilecik'te 79,8, olurken, 'mavi' kentler arasına giren Kütahya'da ise 75,4 olarak açıklandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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