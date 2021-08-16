ESKİŞEHİR VE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ AFET İÇİN BİR ARAYA GELDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından meydana gelebilecek afetlerde kullanılmak üzere geliştirilen 'Acil İzmir' mobil uygulaması imzalanan protokol kapsamında artık Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından da kullanılabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından meydana gelebilecek afetlerde kullanılmak üzere geliştirilen 'Acil İzmir' mobil uygulaması imzalanan protokol kapsamında artık Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından da kullanılabilecek. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi mobil uygulamanın geliştirilmesine de katkı sağlayacak.

Meydana gelebilecek olası bir afet durumunda mahsur kalan vatandaşlara daha hızlı ulaşılmasını sağlamak ve gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarında görev alacak kişiler koordinasyonunu sağlamak amacıyla oluşturulan 'Acil İzmir' mobil uygulaması imzalanan protokol kapsamında Eskişehir'de de kullanılacak. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mobil uygulama işbirliği için imzalanan protokol için bir araya geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret eden Başkan Büyükerşen, "Tunç Başkanımız, 2020 yılı Ekim ayında İzmir'de meydana gelen depremin ardından, müdahalelerde iletişiminin sağlanmasının önemini anlayarak bu konuda çözüm olabilecek bir uygulamayı hayata geçirdi. Bizler de Eskişehir'de böyle bir felaket durumunda daha hızlı müdahalede bulunabilmek için 'Acil İzmir' uygulamasını kullanacağız. Başarılar diliyorum bu uygulamayı daha da geliştireceğinize, bu uygulamanın gelecek nesillerin afetle mücadelede örnek olacağına inanıyorum. Ayrıca Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımız uygulamanın geliştirilmesine de katkı sağlayacak. Diliyorum ki bu uygulamayı kullanmaya hiçbir zaman ihtiyaç duymayız. Belediyemizle işbirliği yapan ve bizleri güzel İzmir'de ağırlayan sevgili başkanımız Tunç Soyer'e teşekkür ediyorum" dedi.

Tunç Soyer, Büyükerşen'e "Sizinle ortak bir protokole imza atmanın gururunu yaşıyorum. Hayatım boyunca bu günü bir nişane olarak anacağım. Bu vesile ile burada görmek çok güzel" diyerek veda etti.

Kaynak: Habermetre