Eskişehir ve Çanakkale'de eğitime kar engeli
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Eskişehir ve Çanakkale'de eğitime kar engeli

Eskişehir'in İnönü, Seyitgazi ve Mihalıççık ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi, Çanakkale'nin Biga ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

08.01.2020 10:28 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:28
Eskişehir ve Çanakkale'de eğitime kar engeli

'in İnönü, ve Mihalıççık ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi, 'nin Biga ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir'in İnönü, Seyitgazi ve Mihalıççık'taki ilk ve orta dereceli okullarda yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayıldı.

Biga'da da taşımalı eğitime kar engeli

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı köylerdeki taşımalı eğitime kar yağışı ve fırtına nedeniyle bugün ara verildi.

Kaynak: AA
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