Eskişehir ve Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı
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Eskişehir ve Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı

Eskişehir ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

05.12.2019 09:42 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:42
Eskişehir ve Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı

ve 'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki kentte belirlenen adreslere yönelik 100 polisin katılımıyla drone destekli operasyon gerçekleştirdi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 5 zanlının yakalandığı operasyonda bir miktar uyuşturucu, av tüfeği ile 41 mermi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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