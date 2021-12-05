Eskişehir ve Bilecik vaka sayıları en çok artan 10 il arasında

ESKİŞEHİR (DHA) - SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasına göre, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da vakalar arttı. Bir önceki haftaya göre en çok artış görülen 10 şehir arasında Eskişehir ve Bilecik de yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım'ı kapsayan haftalık koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı, 100 bin kişide 253,14 seviyesinden 58,39 artışla 311,53'e yükseldi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da da vaka sayısı, 100 bin kişide 218,49'dan 36,93 artışla 255,42'ye çıktı. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te ise 100 bin kişide vaka sayısı 325,53'ten 54,87 artışla 380,40 seviyesine çıktı. Önceki haftaya göre, vaka sayısında en çok artış görülen ilk 10 şehir; Eskişehir, Bilecik, Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Burdur ve Edirne oldu.

Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da artan vaka sayıları, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. 3 şehir de haritada 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renkte yer aldı. Öte yandan aşı haritasında 'mavi' kentler arasında yer alan Eskişehir'de en az iki doz olmuş 18 yaş ve üstü kişilerin nüfusa oranı yüzde 83,2 kayıtlara geçti. Bu oran Bilecik'te yüzde 81,2, Kütahya'da ise yüzde 77 oldu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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