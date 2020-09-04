Eskişehir ve Bilecik koronavirüs denetimi Eskişehir ve Bilecik koronavirüs denetimiESKİŞEHİR ve Bilecik'te İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda geniş katılımlı koronavirüs denetimleri yapıldı.

Eskişehir ve Bilecik koronavirüs denetimi

ESKİŞEHİR ve Bilecik'te İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda geniş katılımlı koronavirüs denetimleri yapıldı. Bilecik'te ki denetimlere katılan Vali Bilal Şentürk, kentte günlük pozitif vaka sayısının 20-30 arasında olduğunu açıkladı.

Eskişehir'de, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği koronavirüs genelgesi kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu cadde, kafe, berber ve restoranlarda denetimler yapıldı. Tepebaşı ilçesinde, Kaymakam Ahmet Önal'ın da katıldığı denetimlerde Sağlık Müdürlüğü, emniyet ve zabıta ekipleri de yer aldı. Halkın yoğun olduğu caddelerin yanı sıra uygulamada restoranlar, kafeler, berberler, bankalar, eczaneler, kahveler ve lokantalar da koronavirüs tedbirlerine karşı denetlendi. Kaymakam Önal, işyeri sahipleriyle sohbet ederek tedbirlerle ilgili bilgi verdi.

Kentte koronavirüs tedbirlerine uyulduğunu ifade eden Kaymakam Önal, 'Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı'mızın ve İçişleri Bakanlığı'mızın talimatı ile yaptığımız bu denetimler pandemi ile iyi bir mücadele ve bu zor günlerden kolay kurtulmak adına önemli. Genellikle girdiğimiz yerlerde vatandaşlarımızın gerek işletmeci olarak, gerek müşteri olarak iyi niyetle uyduğunu görüyoruz. Kurallara uymak istemeyen bazı gençlerimizi işletme sahiplerinin nazikçe uyardığını, daha sonra kurallara uyma konusunda kendilerini bilgilendirdiklerini görüyorum. Bu tür denetimlerin çok etkili olduğunu hissediyorum ben çünkü bir bilinçlendirme faaliyeti oluyor. Vatandaşlar daha önemsendiklerini hissediyorlar. İşletmecilerimiz de bu konuda büyük sabır gösteriyorlar. Ekonomik olarak zorlansalar da bunun farkında olduklarını gözlemledim. Bu zor günler tabii ki geçecek. Hepimizin desteği ile bu zor günlerden kurtulacağız' dedi.

BİLECİK'TEKİ DENETİMLER

Bilecik'teki koronavirüs denetimlerine Vali Bilal Şentürk ve Belediye Başkanı Semih Şahin de katıldı. Vali Şentürk ve Belediye Başkanı Şahin, polis ile Zabıta ekipleri eşliğinde işyerlerini denetleyerek, işyeri sahipleriyle sohbet etti. Denetimlerde işyerlerinin kurallara uyduğu gözlendi.

Bilecik'te günlük 20-30 arasında pozitif vaka görüldüğünü ve daha dikkatli olunması gerektiğini anlatan Vali Şentürk 'Arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyorlar özellikle pozitif vakalar, evde takibi yapılanlar ve temaslı vakalar var birde biliyorsunuz. Yani kişinin pozitif vakayla temaslı olduğu kesinleşmiş çıkıyor düğüne gidiyor olmaz, bunların en ağır şekilde cezalandırılacağının da bilinmesini istiyoruz. Bunca uyarılara rağmen halen hassasiyeti göstermeyen ve bu çalışmaları sabote eden, toplum sağlığını riske eden insanların gözünün yaşına bakmayacağız. Uyarımız, para cezamız, işyeriyse işyeri kapatma cezasına, adli işlem yapılması noktasına kadar gidecek çalışmalar var. Çevremizdeki artışa paralel olarak ilimizde de vakalar artıyor. Vakaların güncelliği değişiklik arz ediyor. Bir rakam ortaya koymamızın çok anlamlı olmadığını değerlendiriyoruz. Global rakamları Sağlık Bakanlığımız açıklıyor ama biz şunu bilelim ilimizdeki ve çevremizdeki artışa paralel olarak ilimizde de vakalar artıyor. Değişkenlik arz ediyor, gün günü tutmuyor ama vakalarımız günlük 20 ve 30'lu sayılara kadar geldi. Bunun önüne geçmemiz lazım, şimdi bu rakamları bizim daha aşağılara indirmemiz gerekiyor, bu hassasiyeti hep beraber göstereceğiz inşallah' diye konuştu.

Kaynak: DHA