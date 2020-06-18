Eskişehir Valisi olarak atanan Ayyıldız İzmir'den ayrıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Eskişehir Valisi olarak atanan Erol Ayyıldız İzmir'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Eskişehir Valisi olarak atanan Erol Ayyıldız İzmir'den ayrıldı.

Ayyıldız'ı, Konak ilçesi Karataş semtindeki valilik konutundan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, dairelerin amir ve müdürleri ile siyasi parti temsilcileri uğurladı.

Konuttan ayrılırken uğurlamaya gelenlere teşekkür eden ve helallik isteyen Vali Ayyıldız, kara yoluyla Eskişehir'e hareket etti.

Kaynak: AA