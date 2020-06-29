Eskişehir Valisi'nin ilk talimatı 'açık kapı' uygulaması oldu Eskişehir Valisi'nin ilk talimatı 'açık kapı' uygulaması olduCUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi'yle İzmir'den Eskişehir'e atanan Vali Erol Ayyıldız'ın, ilk talimatı makam odasının yanı sıra valiliğin girişindeki ana kapının da vatandaşlara açılması oldu.

Eskişehir Valisi'nin ilk talimatı 'açık kapı' uygulaması oldu

CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi'yle İzmir'den Eskişehir'e atanan Vali Erol Ayyıldız'ın, ilk talimatı makam odasının yanı sıra valiliğin girişindeki ana kapının da vatandaşlara açılması oldu. Valilik girişinde hizmet veren açık kapı masaları da çoğaltıldı.

Eskişehir'de göreve başlayan Vali Erol Ayyıldız, verdiği ilk talimatla makam odasının yanı sıra daha makam kapısı olarak kullanılan ana girişi halka açtırdı. Kaymakam olarak görev yapmaya başlamasından bu yana 'açık kapı' uygulamasını geleneksel hale getirdiği öğrenilen Ayyıldız, makam odasının kapatılmaması yönünde talimat verdi. Bu talimatın ardından valilikteki neredeyse tüm odaların kapıları açık tutulmaya başladı. Valiliğe sorunlarını anlatmak için gelenler ana giriş kapısına konulan açık kapı görevlisi tarafından karşılanıyor. Daha sonra da isterse Vali Erol Ayyıldız ile görüştürerek sorunları çözüme kavuşuyor. Açık kapı masalarının sayılarının artırıldığı valilik binasına gelen vatandaşlardan Sevgi Yılmaz, 'Valilik girişinde karşılandım. Burada sorunlarını anlatınca hemen çözüm bulmak için harekete geçtiler. Sayın valimize bu uygulama için çok teşekkür ederiz' dedi.

Kaynak: DHA