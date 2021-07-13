Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Dugolli'yi kabul etti

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Kosova'nın Ankara Büyükelçisi İlir Dugolli ile Kosova Fahri Konsolosu Alihan Karacan'ı makamında kabul etti.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Kosova'nın Ankara Büyükelçisi İlir Dugolli ile Kosova Fahri Konsolosu Alihan Karacan'ı makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valiliğe gelişinde Ayyıldız tarafından karşılanan Dugolli, ziyaret anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Ayyıldız, kabulünde yaptığı konuşmamada, Büyükelçi Dugolli'yi Eskişehir'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ve Kosova arasındaki iyi ilişkilere değinen Ayyıldız, Kosova ile geçmişten gelen bir dostlukları olduğunu, gerek ticari gerekse de tarihi bağları bulunduğunu vurguladı.

Ayyıldız, hızla büyüyen ve gelişen Eskişehir'in her alanda giderek artan bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Dugolli ise Eskişehir'i ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, Türkiye ile Kosova arasında çok uzun yıllara dayanan ortak bir tarihin olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık