Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Victor Rybak'ı kabul etti - Haberler
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Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Victor Rybak'ı kabul etti

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Victor Rybak'ı kabul etti

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen, Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Victor Rybak ile Belarus Cumhuriyeti Grodno Belediye Başkanı Mechyslau Hoi'yi makamında kabul etti.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen, Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Victor Rybak ile Belarus Cumhuriyeti Grodno Belediye Başkanı Mechyslau Hoi'yi makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valiliğe gelişinde Ayyıldız tarafından karşılanan Victor Rybak, ziyaret anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Ayyıldız, kabulünde yaptığı konuşmada, Büyükelçi Rybak'ı Eskişehir'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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