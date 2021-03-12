Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" toplantısı yapıldı
Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" toplantısının yapıldığı bildirildi.
Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" toplantısının yapıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Erol Ayyıldız'ın başkanlığında Mihalıççık Kaymakamlığında düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Akın Ağca, Mihalıççık Kaymakamı Mehmet Buğra Katırcı, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt'ın katıldığı kaydedildi.
Açıklamada, toplantının ardından Vali Ayyıldız ve beraberindekilerin Yunus Emre Külliyesini ziyaret ederek, incelemelerde bulunduğu belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar