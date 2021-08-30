Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, aşure dağıttı

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Vilayet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, Vali Ayyıldız'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, İl Müftüsü Bekir Gerek ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar katıldı.

Dua edilmesinin ardından 4 bin kişilik hazırlanan aşure, Vali Ayyıldız ve beraberindekiler tarafından ikram edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar