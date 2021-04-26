Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Ajansı muhabirlerini kabul etti

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, kentte görevli Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerini kabul etti.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, kentte görevli Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerini kabul etti.

Vali Ayyıldız'a, AA Eskişehir Bürosu çalışanları tarafından Türkiye'nin sesi olma bayrağını kurulduğu günden beri taşıyan, habercilikte uluslararası bir markaya dönüşen AA'nın Türkiye tarihinin 1920-2020 yıllarını kapsayan bir asırlık dökümünün yer aldığı "100 Yıllık" kitabı ile 2020'de yurtta ve dünyadaki önemli gelişmelerin kronolojik sıralandığı yıllık takdim edildi.

AA tarafından yayımlanan eserleri inceleyen Ayyıldız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Ayyıldız da konuklarına, Eskişehir Valiliğince yayımlanan "Fetih ve Medeniyet" adlı dergiyi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık